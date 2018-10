Diallò e Baudi piegano anche il Milano City

Terza vittoria consecutiva per la Fezzanese che resta a punteggio pieno superando i quotati avversari milanesi. Le reti nel primo tempo a firma degli stessi marcatori di Borgaro Torinese e la difesa è ancora imbattuta

Sarzana - Dopo la vittoria ottenuta in casa del Borgaro Nobis la Fezzanese per la terza giornata di campionato ospita tra le mura amiche del "Luperi" il quotato Milano City sorto dalle ceneri della Bustese e reduce da due pareggi nelle prime due giornate.



Le scelte dei mister: Sabatini conferma l'undici vittorioso a Borgaro Torinese ad eccezione di Grasselli che, infortunato, è sostituito da 1' minuto da Cantatore alla prima da titolare. In panchina si vedono per la prima volta in campionato Canalini e Marcellusi rientrati dalle rispettive squalifiche. Ospiti con Santonocito a fare gioco alle spalle del duo offensivo formato dal brasiliano ex capitano del Varese in Serie B Neto Pereira e l'ex Savona e Caronnese Mair.



Primo tempo: Già al 2° Scotti va via a destra e mette al centro per Diallò che controlla, protegge palla e si gira concludendo però in maniera troppo centrale per impensierire Kerezovic. Al 9° risponde Santonocito che se ne va a sinistra, penetra in area e prova il mancino da posizione defilata tenuto bene a terra da Greci. A seguire Cherif Diallò scende a destra in progressione e mette in mezzo per Scotti che alza ancora la sfera a Baudi per l'appoggio a Cecchetti che conclude di prima intenzione trovando la manona di Kerezovic che devia in angolo. Le azioni si susseguono da ambo le parti e un minuto dopo Santonocito conclude altissimo una buona azione sviluppatasi dalla fascia destra con un cross al centro. Dopo una grande conclusione di Baudi a fil di palo la partita vive una fase di stanca in cui il Milano City prende campo e batte due angoli consecutivi che non portano però ad azioni pericolose. Si arriva così alla mezzora quando il match si sblocca in favore della Fezzanese: il Milano City sbaglia la trappola del fuorigioco e per Cherif Diallò, liberato a tu per tu con Kerezovic da un tocco di Baudi, è un gioco da ragazzi piazzare la sfera all'angoletto basso. Seconda rete consecutiva per l'attaccante di colore. Otto minuti dopo è già tempo di raddoppio quando Gavini scende sul fondo a destra e lascia partire un cross perfetto per la testa di capitan Baudi che in torsione la insacca sul secondo palo imparabile per il portiere ospite. Prima frazione che si chiude con una conclusione dalla distanza di Baudi deviata in angolo da un difensore ospite.



Ripresa: Secondo tempo che si apre subito con il Milano City in avanti e pericolosissimo prima con un tiro di Santocinito ben deviato da Greci che poi si erge da protagonista quando gli si presenta a tu per tu Mair, ma con una grande risposta salva un gol che sembrava fatto. Al 54° occasione per i padroni di casa quando Diallò va via a sinistra rientra e serve Baudi che calcia dal limite, tiro smorzato intercettato da Cantatore che non riesce nella deviazione vincente murato dal portiere e da un difensore in maglia granata. All'ora di gioco risulta centrale il tiro di Santocinito su invito di tacco di Neto Pereira, capovolgimento di fronte e pericolosissimo Cantatore che vede la sua conclusione dal limite alzata in angolo da Kerezovic. Al 70° il neo entrato Lattarulo effettuando un cross dalla sinistra colpisce la parte alta della traversa, poi Greci si ritrova il pallone tra le mani. La classica girandola di sostituzioni toglie mordente nel finale al match del "Luperi" che si riaccende all'85° quando, sugli sviluppi di una punizione, la Fezzanese manda al tiro dal limite Gavini, conclusione controllata in due tempi da Kerezovic. Al 90° ci prova Pizzutelli sulla respinta della barriera di una sua precedente conclusione da fermo, ma Greci controlla senza problemi. Scorrono anche i 4' minuti di recupero e la squadra di mister Sabatini può festeggiare la terza vittoria consecutiva in campionato.



Conclusioni: Vittoria meritata e messa in cassaforte con un'ottima prima frazione e una seconda in cui la squadra ha amministrato il risultato confermando inoltre la sua imbattibilità difensiva. Ottima la prova di tutta la squadra nella quale brilla il duo offensivo Baudi - Cherif Diallò, ma anche il pacchetto arretrato e un Greci in netta crescita.



Tabellino



Fezzanese - Milano City 2 - 0

Marcatori: 30° Cherif Diallò, 38° Baudi



Note: ammoniti Cantatore (F), Bruzzi (F), Gavini (F), Monacizzo (F) e Martino (M), angoli 3 - 6, recuperi 2' e 4'



Fezzanese: Greci, Gavini, Terminello, Zavatto, Monacizzo, De Martino, Cantatore (64° Bruzzi), Cecchetti (77° Marcellusi), Diallò (71° Canalini), Baudi (73° Corvi), Scotti (64° Rrokaj). All. Sabatini

A disp.: Gavellotti, Coppola, Lapperier, Bertora.



Milano City: Kerezovic, Martino, Pizzutelli, Amelio, Roselli (64° Lattarulo), Neto Pereira, Santonocito (72° Speziale), Boccadamo, Orchi, Mair, Mecca. All. Cusatis

A disp.: Frigione, Yoboua, De Bode, Ricozzi, Colaianni, Monteleone, Campus.



Arbitro: Sig. Giuseppe Rispoli di Locri

Assistente N°1: Sig. Matteo Pinna di Pinerolo

Assistente N°2: Sig. Salvatore Ielardi di Novara