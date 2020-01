Dedica speciale della Juniores della Fezzanese a Campagni

La Spezia - A volte le vittorie passano in secondo piano, a volte c'è qualcosa di più importante dei tre punti. La vittoria con cui oggi la Juniores Nazionale della Fezzanese ha ripreso il suo cammino nel Girone G del proprio campionato ha un sapore speciale perchè gli ex compagni di Federico Campagni, giocatore oramai in pianta stabile nella Prima Squadra di mister Sabatini, gli hanno voluto fare una dedica speciale per infondergli forza e coraggio dopo i tristi accadimenti di inizio settimana.



Una vittoria sudata e fortissimamente voluta, ottenuta in rimonta a cinque minuti dal triplice fischio di chiusura della partita per poter mostrare quella maglia preparata per l'occasione che recava la scritta "Forza Fede" dedicata da tutta la Società al ragazzo classe 2000.



In cronaca Follonica Gavorrano già avanti al 10° su calcio di rigore realizzato da Xhafa e concesso per un fallo di mano commesso in barriera da Ambrosi su precedente calcio piazzato. Immediata reazione locale, ma il tiro di Ambrosi è debole. Al 31°, su azione d'angolo, Fabiani colpisce di testa a pochi passi dalla linea di porta, ma il pallone viene incredibilmente deviato in un nuovo calcio d'angolo con gli ospiti che si salvano in qualche modo. Al 35° conclusione di Rubegni ribattuta in calcio d'angolo. Al 40° occasionissima per la Fezzanese: cambio di campo di Russi a smarcare Fabiani davanti al portiere avversario, ma il piatto del capitano si alza incredibilmente sopra la traversa. Un minuto dopo gran destro di Frolla che lambisce il palo e spezzini ad un passo dal pari ancora una volta. Al primo di recupero è invece Rossi con una grande parata ad evitare il raddoppio del Gavorrano. Sul capovolgimento di fronte Lazzari fallisce il pari da pochi metri. Squadre al riposo.



Ripresa dove sono gli ospiti ad iniziare meglio e ci vogliono una chiusura difensiva di Piazza e una bella parata di Rossi per evitare il raddoppio toscano. Al 56° Carlini dal fondo mette il pallone in mezzo teso e un difensore ospite intercetta con la mano: calcio di rigore anche per la Fezzanese che Ambrosi realizza ristabilendo la parità. Pareggio che dura pochissimo perchè al 61° Costanzo sorprende la difesa di Bonati e realizza l'1 - 2. Tutto da rifare per i giovani "Verdi". Al 69° però Frolla, ben servito da Fabiani, scarica in porta il nuovo pareggio. A questo punto la Fezzanese si riversa in avanti alla ricerca del gol vittoria esercitando una grande pressione soprattutto con Andrea Salku che semina il panico nell'area avversaria. All'81° gran tiro dalla distanza di Pacchini, entrato nella ripresa, e Rossi vola a deviare in angolo con una super parata. All'85° è proprio Salku Andrea a realizzare il gol del vantaggio ancora su assist di capitan Fabiani. Al 91° sfiora il poker Carlini con una gran punizione che sibila vicinissima all'incrocio dei pali ad Ombra battuto. Lo stesso Carlini un minuto dopo scarica un tiro potentissimo dalla sinistra deviato in angolo dal portiere avversario. E' l'ultima emozione del match che si conclude con la vittoria della squadra di Bonati e con una dedica speciale per Federico!



Tabellino



Fezzanese - Follonica Gavoranno 3 - 2

Marcatori: 10° [Rig.] Xhafa (G), 56° [Rig.] Ambrosi (F), 61° Costanzo (G), 69° Frolla (F), 85° A. Salku (F)



Note: ammoniti Bonati (F), Moscoloni (F) e Xhafa (G), corner 8 - 10, rec. 2' e 4' min.



Fezzanese: M. Rossi, Russi, Ascoli, Ambrosi, Piazza, M. Salku, Scappazzoni, Fabiani, Frolla, Pierotti, Lazzari. All. Bonati

A disp.: Moscoloni, Manfredini, Simoni, Tonelli, Stradini, A. Salku, Carlini, Franceschini.



Follonica Gavorrano: Ombra, Curcio, Righini, Barlettai, Cavallini, Yanga, Rubegni, Cordovani, Sili, Xhafa, Mordini. All. Biagetti

A disp.: Mazzi, Molia, Pacchini, Costanzo.



Arbitro: Sig. Mattia Mirri di Savona

Assistenti: Sig. Christopher Terenziani della Spezia e Sig. Alex Romeo della Spezia