Decisa la data del recupero tra Stresa e Bra

Il match, valevole per la XXXI giornata del Girone A di Serie D, era stato sospeso e poi rinviato lo scorso sabato 13 Aprile a causa dell'infortunio occorso al Direttore di Gara

La Spezia - Si recupererà il prossimo mercoledì 24 Aprile il match valevole per la XXXI giornata del Girone A di Serie D tra lo Stresa e il Bra. La gara in questione era stata sospesa lo scorso sabato 13 Aprile al 25° del primo tempo sul risultato di 0 - 0 a causa di un infortunio occorso al Direttore di Gara. In classifica il Bra l'ottava posizione a quota 43 punti, a pari merito con il Chieri, mentre lo Stresa è attualmente terzultimo a quota 25. Le due squadre saranno intanto impegnate giovedì 18 Aprile nel turno infrasettimanale pre pasquale valevole per la XXXII. Lo Stresa sarà di scena in casa del Borgosesia in una delicata sfida salvezza, mentre il Bra di mister Daidola ospiterà al "Bravi" il Milano City, altra formazione in lotta per evitare la retrocessione.



L.G.