Decisa la data del recupero tra Pro Dronero e Lavagnese

La Spezia - Si recupererà Mercoledì 9 Gennaio alle ore 14:30 la sfida valevole per l'ultima giornata del Girone di Andata di Serie D tra Pro Dronero e Lavagnese. La partita era stata rinviata lo scorso 22 Dicembre a causa delle condizioni del terreno di gioco dello stadio "Filippo Drago" (nella foto tratta dal sito ufficiale della Pro Dronero, ndr) il cui manto erboso risultava impraticabile a causa della presenza di ghiaccio. Le due formazioni sono tornate in campo ieri per la prima giornata del ritorno del Girone A ed entrambe sono state sconfitte con il medesimo risultato di 1 - 2. La Pro Dronero ha perso proprio al "Drago" contro il Chieri: al vantaggio azzurro di Di Lernia aveva risposto Maglie, ma a dieci minuti dalla fine ecco il gol decisivo di Della Valle. La squadra di Tabbiani era invece ospite al "Comunale" di Sanremo della vice capolista Sanremese che sbloccava il punteggio con un gol di Molino al quarto d'ora della ripresa. Il pareggio bianconero su rigore di Basso all'83°, ma due minuti dopo ecco il gol decisivo di La Fauci. Lavagnese che in classifica ha otto punti in più della Pro Dronero: 20 contro 12. Nella Pro Dronero inoltre la novità sarà quella del neo tecnico Caridi che ha rilevato, proprio a partire dalla partita interna di ieri con il Chieri, l'ex trainer piemontese Dessena.