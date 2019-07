Dall'ex professionista Di Cecco al "panzer" Kacorri, ecco il mercato del Ligorna

Genova - Inizia a cambiare pelle il Ligorna di mister Monteforte. Dopo aver centrato i Play - Off nello scorso campionato e le tante partenze di questa prima fase di calciomercato il diesse Sonetti riparte da alcune importanti riconferme come quelle di Gallotti, Zunino e Chiarabini e da molti volti nuovi. Si parte con il forte esterno Maurice Glarey, classe '98, ultimo domicilio al Cuneo in Serie C, ma che ricordiamo per esperienze in D con il Savona (18 presenze e 4 reti) e nella Primavera del Chievo Verona (4 presenze). Per la difesa ecco il classe '97 Lorenzo Ferrante centrale difensivo ex Lavagnese con 14 presenze in Serie D e 54 nella Primavera della Virtus Entella di cui era capitano. Sempre dai bianconeri di Lavagna il classe '96 Andrea Corsini esterno offensivo con precedenti in Serie C al Cuneo e un totale di 79 partite e 3 reti in carriera. Il "colpaccio" Sonetti lo fa per il centrocampo dove arriva il classe '96 Diego Di Cecco prelevato dal Sasso Marconi, ma che con il Piacenza ha vinto il campionato di Serie D e disputato due tornei di Lega Pro con 30 partite e 1 rete tra i professionisti. Trentaquattro invece le presenze con la Primavera del Bologna. In attacco, partito Valenti, ecco il "gigante" Luis Kacorri (nella foto Cavalli Liberta.it, ndr) panzer albanese di 195 cm. reduce da una stagione in tra Serie C con la Fermana, 2 le presenze, e in D con il Fiorenzuola con 16 presenze e 3 marcature. Per lui si ricordano le esperienze con Jolly Montemurlo e Igea Virtus per un totale di 9 reti in 48 presenze. Ecco infine molti "under" a partire dal classe 2001 Tommaso Moretti dal Busalla, Marco Perrone ('00), l'esterno offensivo ex Lavagnese Gianluca Gnecchi ('00), il difensore Federico Danovaro ('01) dal Carpi e l'esterno Giovanni Cappelletti ('00) ex Sampdoria. In pentola per il diesse Sonetti bollono però ancora colpi importanti.