Seravezza - Nuovo rinforzo per il Seravezza Pozzi. La compagine di mister Vangioni ha infatti arruolato Ayman Moussafi. Si tratta di un talentuoso terzino di fascia sinistra, fuori quota classe 2001. Il calciatore transalpino arriva in Toscana dal Lione e sarà già a disposizione per la prossima partita in trasferta in casa del Chieri.



G.L.