Da mister Soda alla Fezzanese, ecco il rinforzo per l'attacco di Sabatini

Portovenere - Dal Gozzano alla Fezzanese, da Soda a Sabatini...è ufficiale il passaggio in maglia "Verde" dell'esterno mancino d'attacco classe '96 Andrea Addiego Mobilio. Sicuramente un gran bel colpo di mercato per la squadra del Presidente Arnaldo Stradini che nella serata di ieri ha ufficializzato sul proprio sito ufficiale l'esito positivo della lunga trattativa. Il giocatore è stato prelevato dal Gozzano, club di Serie C con cui ha conquistato la salvezza sotto la guida di mister Antonio Soda, ex tecnico dello Spezia Calcio. In precedenza, sempre in Serie C, ha militato nella Carrarese di Silvio Baldini con complessive 10 presenze e 1 rete. Addiego Mobilio fa della velocità, del cambio di passo e della grande tecnica le sue doti migliori, ama partire dalla destra per poi rientrare sul mancino suo piede preferito. Il neo fezzanotto è cresciuto nelle giovanili della Virtus Entella per poi accasarsi alla Sampdoria diventando cardine della formazione Primavera. Il salto tra i grandi lo fa in Serie D con la maglia del Sestri Levante con cui realizza 10 reti in 30 partite meritandosi la chiamata del Cuneo in Serie C. In seguito ha anche indossato la casacca della Lavagnese. "Sono veramente molto contento di iniziare questa nuova stagione con indosso i colori della Fezzanese." - dichiara Addiego Mobilio a www.fezzanese.it e poi continua - "Mi farò trovare pronto per raggiungere, insieme ai miei compagni, gli obbiettivi prefissi dalla Società auspicando che sia una grande annata per tutti noi." Gli acquisti della Fezzanese non paiono comunque essere finiti qui e già nei prossimi giorni potrebbero esserci novità in merito. Intanto Sabato la squadra di mister Sabatini sosterrà la prima amichevole incrociando i tacchetti con un'altra compagine di Serie D come il Seravezza. Infine l'attaccante classe '99 Vatteroni, nella rosa di Sabatini dallo scorso Dicembre, si è accasato in Eccellenza della Toscana alla San Marco Avenza dell'ex allenatore dei "Verdi" Massimo Plicanti.