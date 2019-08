Coppa Italia, una bella Fezzanese è poco precisa dal dischetto

Vado Ligure - Al "Ferruccio Chittolina" di Vado Ligure, causa indisponibilità per lavori del Bacigalupo, la Fezzanese fa visita al "nuovo" Savona di mister Siciliano per il Primo Turno della Coppa Italia di Serie D. I "Verdi" nel preliminare hanno eliminato ai rigori la Lavagnese dopo una bella prestazione e un pareggio per 1 - 1. Per gli "Striscioni" è il debutto nella competizione.



Gli schieramenti: Sabatini ripropone dal 1' minuto dieci undicesimi della formazione vista al "Riboli" con la Lavagnese, il solo Terminello prende il posto sulla corsia difensiva sinistra dell'indisponibile Raso che si somma alle assenze di Bruzzi, Cecchetti e dell'ex Dell'Amico. Tridente per Siciliano con Mehic al centro supportato da Vita e Tripoli, in campo anche l'ex Pro Patria Di Sabato e l'ultimo acquisto Lo Nigro, mentre Fricano parte dalla panchina.



Primo tempo: Parte meglio la squadra di Sabatini che al 9° si porta meritatamente in vantaggio con l'ex di turno Cantatore. Castagnaro centra per Diallò al limite dell'area che serve l'accorrente esterno il quale incrocia di sinistro superando in diagonale Vettorel. Al 20° clamoroso il palo di Saporiti che, ricevuta palla da Diallò, scarica un diagonale imparabile per il portiere di casa che incoccia però il montante con il pallone che danza sulla linea prima che lo stesso Vettorel riesce a farla sua. Al 27° si vede per la prima volta il Savona con Pertica che centra da destra, ma Mehic non trova il tempo per colpire di testa. Al 41° la Fezzanese troverebbe la rete del raddoppio ancora con Cantatore, abile ad insaccare il preciso assist di Grasselli, ma il gol viene annullato per una presunta posizione di fuorigioco. Un minuto dopo Tripoli dal limite serve Mehic in area, ma Greci è bravissimo ad uscire e chiudere tutto in presa bassa. Squadre al riposo dopo un minuto di recupero. Meritato vantaggio della Fezzanese, forse anche un po' stretto per quanto visto in campo.



Ripresa: Dopo il riposo negli spogliatoi le squadre tornano in campo. Savona che al 54° beneficia di un rigore veramente molto dubbio concesso per un presunto intervento di Zavatto su Tripoli. Calcia lo stesso Tripoli, ma Greci si supera e disinnesca il penalty. Al quarto d'ora della ripresa lo stesso Tripoli trova comunque il pari finalizzando con un piatto destro un'azione di ripartenza degli avversari innescata dopo un recupero palla su passaggio sbagliato da Grasselli. Al 66° secondo cartellino giallo comminato a Mahic e Savona ridotto in inferiorità numerica. Al 73° Fezzanese vicina al nuovo vantaggio con Grasselli la cui conclusione da fuori sfiora la traversa. La squadra di Sabatini prende in mano il pallino del gioco sfruttando la superiorità numerica. All'80° Amabile si divora il 2-1: preciso cross di Buratto a pescare il numero diciotto biancoblù, che di prima intenzione sfiora il palo alla sinistra di Greci. Al 95° ci prova Addiego Mobilio da fuori area, ma la sua conclusione non impensierisce Vettorel. Si va ai calci di rigore. Penalty che questa volta premiano gli avversari della Fezzanese con il tiro calciato fuori da Addiego Mobilio e quello di Campagni parato da Vettorel.



Conclusioni Veramente un'ottima prova degli spezzini che giocano meglio degli avversari e probabilmente meriterebbero di più nell'arco dei 90' minuti. I rigori premiano la maggior precisione dell'undici di mister Siciliano che quindi elimina la squadra del collega Sabatini dalla competizione. Ora i "Verdi" sono attesi dal debutto in campionato domenica prossima al "Miro Luperi" di Sarzana contro l'ambizioso Casale.



Tabellino



Savona - Fezzanese 5 - 3 D.c.r. (1 - 1)

Marcatori: 9° Cantatore (F), 61° Tripoli (S)



Sequenza rigori: Obodo (S) gol, Addiego Mobilio (F) fuori, Amabile (S) gol, Cherif Diallò (F) gol, Fricano (S) gol, Monacizzo (F) gol, Buratto (S) gol, Campagni (F) parato



Note: al 55° Greci (F) para un rigore a Tripoli (S), al 66° espulso Mahic (S) per doppia ammonizione, ammoniti Mahic (S), Zavatto (F) e Diallò (F), recuperi 1' e 5'.



Savona: Vettorel; Pertica, Rossini, Tissone, Marchio (65° Fricano); Buratto, Lo Nigro (73° Albani), Disabato (84° Obodo); Mehic, Vita (46° Amabile), Tripoli (73° Bacigalupo). All. Siciliano

A disp.: Guadagnin, Lazzaretti, David, Giorgi.



Fezzanese: Greci; Castagnaro, Terminello (75° Addiego Mobilio), Zavatto, Monacizzo, De Martino, Grasselli (88° Campagni), Cerchi (86° Delvigo), Diallo, Cantatore (86° Gavini), Saporiti (75° Bonfiglioli). All. Sabatini

A disp.: Bleve, Fabiani, Vanacore, Frolla.