Roma - Saranno Como, Chieri, Rezzato, Campodarsego, Imolese, Unione Sanremo, Matelica, Albalonga e Picerno a partecipare per la Lega Nazionale Dilettanti alla Coppa Italia 2018/2019 organizzata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A. Le nove società indicate dal Dipartimento Interregionale, che in questo caso non avranno l'obbligo di schierare i giovani calciatori come da regolamento Serie D, scenderanno in campo il prossimo 29 luglio per il primo turno eliminatorio.