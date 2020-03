Niente da fare anche per il secondo grado di giudizio per la Sanremese. Il ricorso proposto dalla società matuziana è stato respinto dalla Corte Sportiva d'Appello Nazionale confermando così la sconfitta inflitta a tavolino per 0 - 3 dopo la semifinale di andata della Coppa Italia di Serie D contro la Folgore Caratese. La partita sul campo si era conclusa con un 1 - 0 in favore della formazione guidata in panchina da mister Ascoli che aveva però schierato un giocatore che doveva ancora scontare un turno di squalifica pregresso.



Ora si attende la decisione del Dipartimento Interregionale della LND, per l'ufficializzazione del luogo e della data della gara di ritorno così da avere il nome anche della seconda formazione finalista che raggiungerà il già qualificato Fasano per aggiudicarsi il trofeo.