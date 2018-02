Coppa Italia, ecco gli accoppiamenti dei Quarti di Finale

Per il Girone E ancora in corsa una formazione, è il San Donato Tavarnelle dell'ex sampdoriano Pozzi

La Spezia - l Dipartimento Interregionale ha sorteggiato le squadre che giocheranno in casa i Quarti di Finale della Coppa Italia in programma mercoledì 28 febbraio alle ore 14.30. Come da regolamento anche per i Quarti di Finale si tratta di gara secca. In caso di parità al termine dei 90’ saranno i rigori a sancire la squadra qualificata alle semifinali. Per il Girone E è rimasta in corsa una sola formazione ossia quella toscana del San Donato Tavarnelle che nell'ultimo turno si è qualificata ai calci di rigore con il penalty decisivo realizzato dall'ex centravanti di Sampdoria ed Empoli Pozzi. I gialloblu di Malotti se la vedranno in campo esterno contro il Matelica. Nelle formazioni arrivate a disputare i Quarti di Finale figurano anche il Gozzano, con i rossoblu piemontesi capolista del Girone A che nell'ultimo turno hanno eliminato la Sanremese, e il Potenza del super bomber brasiliano Carlos Clay França già visto in Liguria in varie esperienze e miglior marcatore dei nove gironi di Serie D.



Coppa Italia - Quarti di Finale



Gozzano-Crema

Imolese-Campodarsego

Matelica-S.Donato Tavarnelle

Audace Cerignola-Potenza