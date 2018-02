Coppa Italia, ecco come sono andati gli Ottavi di Finale

Sorride il San Donato Tavarnelle, eliminata la Sanremese. Fuori anche la Pianese dello spezzino Simeoni Luca. L'8 Febbraio in campo il Potenza del super bomber Carlos Clay França

La Spezia - Si sono disputati questo pomeriggio gli Ottavi di Finale della Coppa Italia di Serie D. Per quanto concerne il Girone E ancora in gara vi era ancora la capolista Sanremese e il San Donato Tavarnelle. I "matuziani" ospitavano al "Comunale" la capolista del Girone A Gozzano. Al termine della gara sono i rossoblu piemontesi dell'ex di turno Gaeta a staccare il pass per i Quarti di Finale grazie alla rete messa a segno al 72° da Capogna. I toscani del San Donato Tavarnelle invece si qualificano ai calci di rigore superando per 5 - 4 l'Ostia Mare dopo che i tempi regolamentari erano finiti in parità per 0 - 0. Ai Quarti di Finale i gialloblu di bomber Pozzi se la vedranno con il Matelica. Eliminata la Pianese dello spezzino Simeoni Luca pesantemente sconfitta per 4 - 1 dall'Imolese. Il turno sarà completato l'8 Febbraio dal Potenza del super bomber brasiliano Carlo Clay França che ospiterà l'Igea Virtus. Di seguito i risultati e i marcatori degli Ottavi di Finale.



Coppa Italia Serie D - Ottavi di Finale



Sanremo-Gozzano 0-1 (72' Capogna)

Crema-Grumellese 2-1 (38' Stankevicius, 51' Migliavacca, 87' Bahirov)

Campodarsego-Virtus Vecomp Verona 2-1 (13' Grbac, 58' Caporali, 78' Aliu)

Imolese-Pianese 4-1 (32' Titone, 66' Giustarini, 77' Valentini, 80' Franchini, 93' Ferretti G.)

S.Donato Tavarnelle-Ostiamare d.c.r. (0-0) 5-4

Matelica-Albalonga 2-1 (12' rig. Messina, 25' Succi, 28' Lillo)

Audace Cerignola-Monticelli ore 15.30 1-0 (36' Herrera)

Potenza-Igea Virtus 8/2 ore 20



Tabellini



Sanremo-Gozzano 0-1

Marcatore: 72° Capogna



SANREMO: Pronesti, Bregliano, Castaldo, Anzaghi, Magrin, Boldini, Megro, Rotulo, Jawo, Scalzi, Caboni. A disp.: Gavellotti, Salvalaggio, Barka, Fiore, Lo Bosco, Lauria, Gagliardi, Bozzi, Di Fabrizio. All.: Costantino.

GOZZANO: Gilli, Mikhaylovsky, Evan's Allan, Giutto, Segato, Perez Moreno, Tordini, Gulin, Di Giovanni, Gaeta, Emiliano. A disp.: Gattone, Carboni, Gemelli, Lunardon, Bogora, Messias, Capogna, Vono, Noce. All.: Gaburro.

ARBITRO: Biffi di Treviglio, coad. da Feraboli e Piotti di Brescia.



IMOLESE - PIANESE 4 - 1

Marcatori: 32' Titone, 66' Giustarini, 77' Valentini, 80' Franchini, 93' Ferretti G.



IMOLESE: Cheli, Montanaro, Pellacani, Zini, Titone, Boccardi, Salvatori, Franchini, Graziano, Garavini, Galanti. A disp.: Mastropietro, Boccadamo, Ferretti G., Borrelli, Valentini, Sisti, Sasso, Giannini, Ciss. All.: Gadda.

PIANESE: Palumbo, Mannarini, Petroselli, Simeoni, Capone, Fapperdue, Khtella, Bianchi, Sartori, Ravanelli, Benedetti. A disp.: Grasso, Gagliardi, Bernardini, Bracciali, Maresi, Carissimi, Giustarini, Ferri, Golfo. All.: Masi.

ARBITRO: Vogliacco di Bari, coad. da Parisi e Colavito di Bari.



S.Donato Tavarnelle-Ostiamare d.c.r. (0-0) 5-4



S.DONATO TAVARNELLE: Giusti, Manganelli, Colombini, Salvestroni, Pozzi, Regoli, Nuti, Vecchiarelli, Di Vito, Caciagli, Carradori. A disp.: Ferrucci, Cela, Rinaldini, Picascia, Tinazzini, Frosali, Di Renzone, Giordani, Islamaj. All.: Malotti.

OSTIAMARE: Barrago, Calveri, Colantoni, Catese, Mazzei, Sarrocco, Piro, D'Astolfo, Roberti, Prietti, Ferrari. A disp.: Giannini, Maestri, La Rosa, Bellini, Belardelli, Santucci, Pedone, Olivetti, Attili. All.: Greco.

ARBITRO: Catani di Fermo, coad. da Roca di Foggia e Albertin di Padova.