Coppa Italia, definiti gli Ottavi di Finale

La Spezia - Sono stati definiti gli Ottavi di Finale per quanto riguarda la Coppa Italia di Serie D. Per quanto riguarda il Girone E ancora due squadre in campo. Si tratta della corazzata Unione Sanremo e del San Donato Tavarnelle. I "matuziani" se la dovranno vedere con la corazzata piemontese del Gozzano vice capolista del Girone A ad un solo punto dalla Caronnese. A guidare l'attacco dei rossoblu un fresco ex del sodalizio di Sanremo come il centravanti Gaeta approdato a Dicembre in Piemonte. Nell'altra parte del tabellone invece i gialloblu toscani incroceranno i tacchetti contro l'Ostia Mare. Ancora in corsa la Pianese dello spezzino Simeoni Luca che avrà un difficile confronto con la forte Imolese. Ancora in corsa poi la corazzata Potenza del super bomber brasiliano Carlos Clay França che con 18 reti in 16 presenze (oltre a 3 presenze e 2 reti in Coppa Italia, N.d.r.) con i rossoblu è il miglior marcatore dei nove gironi di Serie D. Un giocatore che ricordiamo anche in Liguria con le maglie di Caperanese, Chiavari Caperana, Bogliasco e Lavagnese e che la scorsa stagione ha spinto a suon di reti la Triestina al ritorno fra i professionisti. Di seguito tutti gli accoppiamenti.



Ottavi di Finale Coppa Italia Serie D



Unione Sanremo - Gozzano

Grumellese - Crema

Virtus Verona - Campodarsego

Imolese - Pianese



San Donato Tavarnelle - Ostia Mare

Albalonga - Matelica

Monticelli - Cerignola

Potenza - Igea Virtus