Coppa Italia, arriva lo 0 - 3 a tavolino in favore della Folgore Caratese

Con il comunicato ufficiale pubblicato questo pomeriggio, il Giudice Sportivo ha ribaltato il risultato della semifinale di andata tra Sanremese e Folgore Caratese (1-0 per i matuziani): accolto il reclamo dei brianzoli per la posizione irregolare del calciatore avversario Alex Gagliardini, schierato in campo con una squalifica non scontata, e vittoria a tavolino per 3-0. I liguri potranno ora decidere di presentare o meno ricorso in appello, successivamente il Dipartimento Interregionale ufficializzerà la data di recupero della sfida di ritorno.