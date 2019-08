Coppa Italia Serie D, tutti i risultati e i marcatori del Turno Preliminare

La Spezia - Riportiamo di seguito tutti i risultati e i marcatori del Turno Preliminare di Coppa Italia di Serie D con le gare andate in scena nella giornata di ieri. La Fezzanese, come ampiamente già visto, passa il turno superando ai rigori la Lavagnese dopo l'1 - 1. Per i "Verdi" nel Primo Turno sfida al Savona. Passa il turno anche il Vado che batte a domicilio il neo promosso Fossano del centravanti spezzino ed ex Fezzanese Mitta. I rossoblu ora se la vedranno con il Ligorna. Per quanto concerne il Girone A una rete di bomber Ravasi permette al Borgosesia di eliminare il neo promosso Verbania. Real Forte Querceta eliminato dalla Lucchese grazie ad un rigore trasformato da Cruciani dopo che Guidi ne aveva fallito uno per i locali. Passa ai rigori anche il Nibionnoggiono dello spezzino Federico Lazzoni. Nel prossimo turno entrerà in scena anche il Seregno di Andrea Baudi contro la Caronnese.



Coppa Italia di Serie D 2019-2020

Turno Preliminare



Ore 16:00

Chions-San Luigi 5-1 (31'pt Parodi, 4'st Franciosi, 10'st Parodi, 15'st Basso, 41'st Urbanetto - 36'st Vittore)

Tamai-Luparense 5-4 d.c.r (1-1 45'pt Smrtnik, 27'st Cenetti)

Cartigliano-Belluno 1-0 (41'st Girardi)

Ambrosiana-Caldiero Terme 1-3 d.c.r. (0-0)

Vigasio-Villafranca 1-2 (

Clodiense Chioggia-Mestre 2-4 d.c.r. (0-0)

Levico Terme-Dro 5-3 d.c.r. (0-0)

Ciliverghe-Legnago Salus 6-4 d.c.r. (2-2 14'pt aut. Bondioli, 10'st Mozzanica - 29'st Barone, 40'st Barone)

Caravaggio-Scanzorosciate 6-4 d.c.r (2-2 30'st Granillo - 21'pt Fumagalli, 3'st Giangaspero)

Tritium-Brusaporto 0-1

Calvina Sport-Breno 1-2

Lavagnese-Fezzanese 5-6 (1-1 9'pt aut.Diallo - 35'st Cerchi)

Borgosesia-Verbania 1-0 (24' pt Ravasi)

Fossano-Vado 1-2 (43'st Galvagno - 29'pt Piacentini, 30'st Gallo)

Correggese-Lentigione 0-2 (4'st Caprioni, 18'st Dall'Osso)

Atletico Porto Sant'Elpidio-Tolentino 0-1

Aglianese-Grassina 3-4 (18'pt Castellani, 45'pt Malotti, 35'st Vangi - 16'pt Marzierli, 38'pt Marzierli, 38'st Degli Innocenti, 44' Bigica)

Bastia-Foligno 1-2 (12'pt Giglio, 36'pt Giabbecucci, 44'st Kuqi)

Olympia Agnonese-Vastogirardi 0-1 (15'pt rig. Kyeremateng)

Città di Anagni-Campobasso 3-0 (31'pt Tataranno, 10'st Neccia, 44'st Capuano)

Gladiator-San Tommaso 2-0 (41'pt Del Sorbo, 37'st rig. Di Paola)

Francavilla-Grumentum Val D’agri 4-0 (41'pt Maggio, 9'st Cabrera, 32'st Cabrera, 39'st Maione)

Roccella-Corigliano 0-1 (28'st Cosenza)

Licata-Troina 3-0 (6'pt Cannavò, 20'pt Convitto, 38'st Biondo)



Ore 17:00

Scandicci-Progresso 2-1 (11'pt Ferretti, 9'st Esposito - 17'st Manganelli)

Sangiovannese-Grosseto 0-1 (11'st Galligani)

Muravera-Budoni 3-1 (25'pt Cadau, Gutierez - Manno)

Giugliano-Sorrento 1-2 (43'st De Vena - 26'st Gargiulo, 41'st Pedrabissi)

Marina Ragusa-Acr Messina 1-0 (24'st Mistretta)



Ore 18:00

Pontisola-Nibionnoggiono 4-5 rig. (0-0)

Real Forte Querceta-Lucchese 0-1 (24'st rig. Cruciani)

Academy Ladispoli-Flaminia 4-5 d.c.r. (1-1) (3'st Gallitano - 20' pt Morbidelli)

Ostiamare-Pomezia 2-1 (22' pt De Sousa, 34' st Ramacci - 10' pt Massella)

Gelbison-Agropoli 5-2 d.c.r. (1-1) (50' st Mautone - 34' pt Tine)

Nocerina-Nola 4-3 d.c.r. (0-0)



Ore 18.30

Vastese-Chieti 1-0 (44' pt Dos Santos)

Torres-Arzachena 2-0 (15' pt Demartis, 33' st Milani su rigore)

Nardò-Casarano 7-6 d.c.r. (3-3) (21' pt Camara, 4' st Mengoli, 19' st Aquaro - 4' pt Foggia, 41' st Tiscione, 47' st Tiscione)

Palmese-Fc Messina 0-1 (1' st Marchetti)



Ore 20:00

Mezzolara-Alfonsine 3-1 (28' pt Sereni, 31' pt Rizzi, 36' pt Rizzi - 4' pt Derjai)



Ore 20.30

Legnano-Castellanzese 5-2 (3' pt Cocuzza, 35' pt Pennati, 4' st Ricozzi, 5' st Gobbi, 32' st Cocuzza - 34' pt Mara, 7' st Banfi)

Forlì-Cattolica S.M. 3-0 (43' pt Minella, 3' st Gomez, 36' st Minella)

Avezzano-Real Giulianova 2-0 (20' pt Franchi, 27' pt Gaeta)

Pro Calcio Tor Sapienza-Team Nuova Florida 0-1 (42' pt Ferrara)