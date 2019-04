Coppa Italia Serie D, la finale sarà Matelica - Messina

La Spezia - Sarà Matelica - Messina la finale della 20ª edizione della Coppa Italia Serie D, in programma sabato 18 maggio in campo neutro (la sede verrà ufficializzata in seguito dal Dipartimento Interregionale).



Dopo i pareggi per 1-1 dell'andata, il fattore casa è stato determinante in entrambe le gare di ritorno disputatesi ieri. La prima squadra a staccare il pass per l'ultimo atto della competizione è stato il Matelica che, con due rigori trasformati da Florian, è riuscito a superare il Mantova per 2-1. In serata impresa del Messina al "San Filippo-Franco Scoglio" contro il Real Giulianova: sotto di due reti dopo solo un quarto d'ora, i peloritani sono stati capaci di ribaltare la gara già nel primo tempo e blindare il risultato di 3-2 nella ripresa.