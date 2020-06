Consiglio Federale terminato, manca solo l'ufficialità per la retrocessione della Fezzanese

Roma - E' terminato da pochi minuti il Consiglio Federale della FIGC che ha deciso di avvallare le decisioni prese dalla Lega Nazionale Dilettanti.



Per quanto concerne la Serie D quindi potranno festeggiare la promozione tra i professionisti le prime di ogni girone ossia Lucchese, Pro Sesto, Campodarsego, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris, Bitonto e Palermo.



Clamorosamente passa anche la decisione di far retrocedere le ultime quattro in classifica di ogni girone nonostante molte squadre fossero appaiate a pari punti e, in alcuni casi, altre avessero giocato una partita in meno rispetto alle avversarie.



Resta solo da capire se nel prossimo Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, che renderà ufficiali promozioni e retrocessioni, verranno utilizzate le classifiche allo stop dei campionati per Covid-19 o se, visto le squadre che in alcuni gironi hanno disputato una gara in meno, verrà utilizzata la media punti o qualche altro algoritmo del caso.



Le squadre avranno tutte tempo per poter ricorrere in prima istanza al Collegio di Garanzia del Coni ed eventualmente in seguito al TAR e al Consiglio di Stato.



Queste le retrocesse dei nove gironi di Serie D.



Girone A

Fezzanese

Vado

Verbania

Ligorna



Girone B

Levico Terme

Milano City

Dro

Inveruno



Girone C

Vigasio

Tamai

San Luigi

Villafranca Veronese



Girone D

Sammaurese

Ciliverghe

Alfonsine

Savignanese



Girone E

Bastia

Pomezia

Ponsacco

Tuttocuoio



Girone F

Sangiustese

Avezzano

Chieti

Jesina



Girone G

Città di Anagni

Tor Sapienza

Ladispoli

Budoni



Girone H

Nardò

Grumentum

Francavilla

Agropoli



Girone I

Corigliano

Marsala

San Tommaso

Palmese