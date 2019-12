Colpo per l'attacco del Savona

Savona - Partito il forte attaccante Tripoli direzione Lavagnese (esordio con gol e assist per lui, ndr) il Savona non si fa certo trovare impreparato sul mercato e assicura alla rosa di mister De Paola un trequartista di valore. Viene ingaggiato dall'Inveruno il classe '97 Riccardo Stronati. Il giocatore, che può disimpegnarsi anche da esterno d'attacco, nell'ultima stagione e mezza in gialloblu ha siglato 15 reti. In precedenza lo si ricorda con le maglie della Bustese e del Monza in Serie D e con l'Albinoleffe in Serie C. Con i bergamaschi 11 le presenze nei professionisti.



G.L.