Colpo "Real" per il Forte Querceta

Forte dei Marmi - Colpaccio di mercato per il Real Forte Querceta che ha annunciato l'acquisizione del centrocampista classe '87 Gianluca Musacci. Si tratta di un giocatore che non ha bisogno di molte presentazioni in quanto il regista viareggino in carriera, dopo gli inizi in C1 con la Massese, ha vestito in Serie B le casacche di Empoli, Spezia Padova, Frosinoe e Pro Vercelli, mentre in Serie A ha militato per due stagioni nel Parma mettendo a referto complessivamente 21 presenze nella massima serie. Negli ultimi tre campionati ha vestito le maglie di Catania, Messina e Viterbese in Lega Pro. Per Musacci 242 presenze e 9 reti in carriera tra i professionisti.



“Ringrazio tutta la società e in particolare i direttori Ulivi e Lippi, per l’opportunità concessami. Da luglio mi alleno con la squadra, e grazie anche a loro sono riuscito a rimettermi in sesto per poter cominciare questa nuova avventura. L’ho voluto fortemente” - commenta Musacci - “em> ”



Costretto allo stop per un lungo periodo a causa di un brutto infortunio, Musacci aveva scelto già la formazione bianco nerazzurra per effettuare il lavoro di recupero atletico. Tanti gli allenamenti e i momenti condivisi con la formazione diretta da mister Christian Amoroso e oggi, quasi a completo recupero fisico, la sua firma e l’ingresso ufficiale nella rosa del Real Forte Querceta.