Colpaccio per la difesa della Castelnovese

Preso il difensore ex Fezzanese Lorenzo Coppola che vanta 23 presenze in Serie D e ha vinto un campionato d'Eccellenza

Castelnuovo Magra - Nuovo colpo in ingresso della Castelnovese. Il diesse Aldo D'Isanto si è infatti assicurato in vista del ritorno in I Categoria il terzino destro classe '98 Lorenzo Coppol svincolato dopo un triennio passato alla Fezzanese. Il giocatore, che era stato seguito anche dall'Arcola Garibaldina, in maglia "Verde" ha vinto un campionato di Eccellenza della Liguria da titolare e conquistato una salvezza in Serie D. In IV Serie Nazionale invece 23 complessive le presenze di cui 11 da titolare.