Colpaccio Bra, ecco un ex professionista per l'attacco

Bra - Gran bel colpo di mercato per il Bra che comunica di aver trovato l'accordo per le prestazioni calcistiche di Leandro Campagna, attaccante nativo di Latina (classe 1994).

Il suo lungo percorso sportivo lo ha portato ad indossare le maglie di: Frosinone, Parma, Barletta, Melfi, Latina, Catanzaro, Arezzo, Scandicci e Racing Aprilia. Per lui presenze nei campionati di Serie B, Serie C1 e Serie D per un totale di 62 presenze e 5 reti.

Campagna sì è già aggregato ai suoi nuovi compagni ed è a disposizione di mister Fabrizio Daidola e dello staff tecnico, per la trasferta di Borgosesia.