Clamoroso alla Sanremese, lasciano Colombi e De Iulis

Non tira un'aria ottima in casa Sanremese. Vuoi un po' per risultati nettamente al di sotto delle aspettative con la società matuziana che deve guardarsi più dalle squadre che ha dietro pensando al mantenimento della categoria rispetto agli iniziali propositi di vittoria del campionato e ritorno tra i professionisti, vuoi per le continue voci di una possibile cessione del club. A tal proposito sembrano avanzare, seppur lentamente, le trattative con la famiglia Sturaro.



Intanto ecco un'altra clamorosa decisione presa dalla società. Lasciano la rosa di mister Ascoli gli attaccanti Matteo Colombi e Andrea De Iulis, rispettivamente i colpi messi a segno nelle sessioni estiva e invernale di calciomercato. Una decisione che fa quasi pensare ad una squadra in disarmo. Di seguito lo stringato comunicato del club.



"La società matuziana ringrazia i calciatori per la professionalità dimostrata in questi mesi e augura a entrambi le migliori fortune".