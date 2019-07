Cinquina di rinforzi per il Vado

Vado - Dopo l'attaccante Alessi, esperto centravanti ex Cairese, il Vado ha ufficializzato con l'apertura ufficiale delle liste di trasferimento in data odierna l'acquisto di ben altri cinque rinforzi in vista del ritorno in Serie D. Come anticipato da Calcio Spezzino è fatta per il centrocampista classe '89 Nicholas Costantini (nella foto, ndr) e con il difensore classe '97 Paolo Scannapieco. Il primo arriva dall'Imperia dove in questa stagione ha realizzato 14 reti nel torneo di Eccellenza. Regista specialista dei calci piazzati in passato ha militato in Serie D con l'Argentina di Arma di Taggia arrivando ad un piazzamento Play - Off, ma anche con Sanremese e Savona. Il secondo è un giovane difensore ex Primavera del Genoa che, negli ultimi tre campionati, ha giocato in Serie D con Virtus Bergamo, Inveruno e Pavia. Insieme a loro ecco il forte centrocampista offensivo Giorgio Gagliardi che nelle ultime tre stagioni ha vestito la maglia della Sanremese realizzando 15 reti in circa 100 presenze. Per il reparto difensivo il botto di mercato è l'ingaggio dell'argentino Juan Pablo Gargiulo, classe 1992, nelle ultime due stagioni all’Albissola con cui ha vinto il campionato di Serie D 2017-2018. Cinquina di acquisti che si chiude con il giovanissimo attaccante classe 2000 Niccolò Piu ex Finale e Como in Serie D, ma in passato già al Vado a livello di settore giovanile.