Chieri, quarto colpo in quattro giorni

Chieri - Quarto nuovo arrivo in quattro giorni per il Chieri di mister Massimo Morgia. Dopo Lorenzo Cecchi, Matteo Luppi e Daniele Melandri, nella giornata di ieri il club azzurro si è assicurato le prestazioni per la stagione sportiva 2019/2020 di Sante Giacinti. Centrocampista centrale di assoluta garanzia e con margini di crescita ancora ampi, che può giocare in una mediana a due o a tre (nel corso della sua carriera è stato impiegato anche da mezzala), Giacinti ritroverà a Chieri sia il tecnico Massimo Morgia che il compagno di reparto Lorenzo Cecchi dopo le esperienze con le maglie di Nocerina e Mantova. Nato a Nocera Inferiore e cresciuto nel Settore giovanile del Frosinone, Sante disputa la sua prima stagione tra i “grandi” nel 2011/2012 con la maglia del Salerno in Serie D. Scende in campo in 32 occasioni, assapora anche la gioia di un gol e si guadagna i professionisti nel biennio successivo. In Serie C2 colleziona 58 presenze e due reti divisi equamente indossando i colori del Vigor Lamezia e dell’Arzanese. Da quel momento il suo palcoscenico è il campionato nazionale dilettanti. Sante veste maglie importanti si toglie la soddisfazione di giocare per la squadra della sua città natale e mette insieme 134 gettoni e 4 marcature in Serie D.

Incontra, come detto, Morgia a Nocera e lo segue anche a Mantova. Nell’ultima stagione disputa 31 gare, firma due gol e regala altrettanti assist ai suoi compagni, partendo da titolare nel 70% delle partite e giocando il 65% dei minuti disponibili.