Chieri, colpo per l'attacco

Arriva l'ex bomber di Matelica e Parma. Per lui più di 106 reti in carriera tra Serie D e Serie C. Elemento duttile che può giostrare in tutti i ruoli offensivi

Chieri - Dopo portiere e centrocampista il Chieri pensa all'attacco e rinforza con un pezzo da novanta il reparto offensivo di mister Massimo Morgia. Arriva a vestire la maglia azzurra un elemento duttile e capace di non dare punti di riferimento agli avversari. Si tratta del classe '88 Daniele Melandri giocatore in grado di interpretare al meglio tutti i ruoli offensivi (seconda punta, esterno alto, falso nueve, qualche volta utilizzato anche come trequartista). Daniele sbarca a Chieri dopo 30 presenze e 8 reti con il Matelica in Serie D, ma in molti lo ricordano soprattutto per essere stato uno dei protagonisti della rinascita del Parma (nella foto, ndr). Fallito e costretto a ripartire dalla D, il club gialloblù ritornò subito nei professionisti anche grazie alle 12 marcature realizzate da Melandri nel corso della stagione 2015/2016. Tra Serie D e Serie C sono 106 in totale le reti di Daniele in carriera e ben sei volte ha chiuso il campionato in doppia cifra. Nato a Ravenna 12 novembre 1988, Daniele Melandri detto “Micio” ha vestito anche le maglie del Russi (147 presenze e 38 gol), del Forlì (tra D e C 113 apparizioni e 46 centri) e dell’Alma Juventus Fano.