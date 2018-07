Che colpo per l'attacco del Gavorrano!

Nuovo centravanti per i "minerari": è fatta per un portoghese ex Sassuolo, Ponsacco e Savona

Gavorrano - Grande colpo di mercato per il Gavorrano che ha ufficializzato il nuovo centravanti in vista dell'imminente stagione. Arriva a vestire la maglia dei "minerari" Alberto Gomes De Pina Aladje, classe 1993, attaccante proveniente dal Savona. Con gli "Striscioni" nella scorsa stagione 11 gol in 28 presenze. Giunto in Italia con la maglia del Sassuolo, ha militato tra Serie B e Serie C con Pro Vercelli, Vicenza, Prato, Ischia Isolaverde, Delta Porto Tolle e con la nazionale portoghese ha messo a segno tre gol nel mondiale under 20 in Turchia. In Serie D lo si ricorda anche con la maglia del Ponsacco con 15 realizzazioni in 27 presenze. Sarà quindi il portoghese l'attaccante che affiancherà il confermato Moscati e il promettente giovane Carlotti nell'attacco rossoblu.