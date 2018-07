Cecchetti e Marcellusi per la mediana della Fezzanese

Il sodalizio di Fezzano conclude l'operazione per portare a vestire la maglia "Verde" i due giovani centrocampisti

Portovenere - Doppio colpo di mercato per la Fezzanese che si assicura le prestazioni di due centrocampisti "under" con un recente passato in Serie D. Arriva a vestire la maglia "Verde" la mezzala mancina Luca Cecchetti, classe '98, prelevato dal Real Forte Querceta con cui la scorsa stagione ha totalizzato 7 presenze e 3 reti. In precedenza la trafila nel Settore Giovanile dello Spezia Calcio conclusa con 31 presenze e 4 reti con la formazione Primavera. "Sono molto contento di essere arrivato alla Fezzanese, ringrazio tutti, soprattutto il Presidente Stradini che mi ha cercato e voluto fortemente." - dichiara Cecchetti - "Non vedo l'ora di cominciare questa avventura per poter aiutare la squadra sul campo. Ringrazio anche Gianluca Coti che ha seguito la trattativa con il Presidente." Insieme a lui è fatta per il centrocampista classe '99 Niccolò Marcellusi che la scorsa stagione si è diviso tra Massese e Ghivizzano totalizzando complessivamente 10 presenze. Cresciuto nel Settore Giovanile della Massese, passa per una stagione al Tau Calcio dove viene notato e prelevato dall'F.c. Internazionale Milano che in seguito lo gira in prestito al Prato. "Sono molto felice di essere qui. Cercherò di dare il meglio e spero di poter ottenere grandi risultati con la maglia della Fezzanese indosso." ha dichiarato al sito ufficiale dei verdi www.fezzanese.it