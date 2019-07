Castagnaro e Cerchi rinforzano la Fezzanese

Portovenere - Continua la linea verde, è proprio il caso di dirlo, in casa Fezzanese. Ieri primo giorno di lavoro per la squadra di Sabatini che, dopo l'acquisizione del classe '99 Raso, ha ufficializzato l'arrivo di due elementi fuori quota classe 2000 prelevati dallo Spezia Calcio. Si tratta del terzino Marco Castagnaro e del centrocampista Matteo Cerchi. Castagnaro con la Primavera aquilotta ha disputato 39 partite siglando 3 reti. In precedenza con la maglia dell'Under 17 dei bianchi ulteriori 19 presenze e 2 reti. Folta la concorrenza di squadre su di lui, ma il diesse Fabio Lorieri è riuscita a spuntarla. "Sono contento dell'opportunità e della fiducia che ha riposto in me la Fezzanese, spero di non deludere le aspettative. Da parte mia ci sarà massimo impegno e serietà." - queste le prime parole di Castagnaro in maglia "Verde" - "Mi sono bastati pochi minuti di dialogo con il Presidente Stradini per capire la serietà e la correttezza della persona. Conto fortemente di dare il mio contributo alla squadra affinchè si possano raggiungere gli obbiettivi prefissi al fine di ottenere grandi soddisfazioni personali e di squadra." Trentasette le presenze, con due reti, invece per Cerchi nell'arco dell'ultimo biennio passato tra formazione Under17 e Primavera. ""Sono molto contento di essere qua, spero di dare un contributo alla squadra in un campionato difficile" - dichiara Cerchi - "Personalmente ho voglia di riscattarmi dopo una stagione in cui ho trovato poco spazio." La campagna acquisti del sodalizio del Presidente Arnaldo Stradini è comunque solamente all'inizio e nei prossimi giorni è lecito attendersi ulteriori novità di mercato. I "Verdi" di Fezzano, dopo la classica riunione di apertura della nuova stagione presso la propria sede sociale, hanno iniziato ieri la preparazione precampionato agli ordini di mister Sabatini presso il Centro Sportivo ONFA dell'Aereonautica Militare di Cadimare.