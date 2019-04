Casolla e Giglio stendono la Sanremese

Netta vittoria per 3 - 0 al "Bravi" per il Bra che supera i matuziani di mister Lupo. Da sottolineare anche l'ottima prova del portiere locale Bonofiglio che mantiene inviolata la sua porta

Bra - Sconfitta sul campo del Bra per una Sanremese in formazione d’emergenza. Per la trasferta in terra piemontese mister Lupo deve reinventare la difesa a causa di infortuni e squalifiche. Sugli esterni ci sono Montanaro e Sadek, al centro la coppia Bregliano-Castaldo. Grande novità in attacco: gioca dal primo minuto il classe 2001 Calderone. A suo supporto ci sono Molino e Gagliardi. Giallorossi che rispondono con la coppia offensiva formata da bomber Casolla e Giglio e con Tettamanti sulla trequarti.



Sotto una pioggia battente la prima occasione è per il Bra con la conclusione dalla distanza di Gonella che impegna Manis. Al 12’ i piemontesi trovano il vantaggio: Manis respinge bene l’incornata di Casolla, ma nulla può sulla successiva ribattuta di Giglio. La prima occasione per i matuziani arriva dai piedi di Spinosa, ma la sua conclusione finisce alta. Sanremese ancora in avanti, ci prova anche Molino con una spettacolare rovesciata, ma Bonofiglio devia sopra la traversa. Molino ancora protagonista, questa volta con un calcio di punizione dalla distanza: Bonofiglio si distende alla propria destra e devia. Biancoazzurri in avanti alla ricerca del pari. Ancora Spinosa tenta la rete dalla distanza, ma Bonofiglio si produce in una risposta spettacolare e la mette in angolo. Portiere di casa ancora protagonista quando, su preciso colpo di testa di Molino, nega ancora la gioia del gol ai biancoazzurri. Ormai è sfida a due tra Molino e Bonofiglio e il numero 10 matuziano impegna l’estremo difensore piemontese anche con un calcio di punizione potente dalla lunga distanza.

La prima frazione si chiude con il tentativo di Taddei che, però, finisce sul fondo.



Nella ripresa è la Sanremese ad aprire le danze con la conclusione da fuori di Rotulo che Bonofiglio blocca a terra. Nonostante i numerosi tentativi biancoazzurri, il Bra chiude la gara nel giro di tre minuti con la doppietta di Casolla, prima su azione e poi su calcio di rigore. Per il resto della ripresa il copione è lo stesso del primo tempo. La Sanremese si riversa in avanti alla ricerca del gol ma sia le parate di Bonofiglio che le conclusioni imprecise degli avanti matuziani non permettono di aggiornare il tabellino fino al ’90.



Tabellino



Bra - Sanremese 3 - 0

Marcatori: 12’ Giglio, 51’ e 54’ Casolla



Note: Ammoniti: Montanaro, Molino, Gagliardi, Tettamanti, Gonnella, Giubilato, Brancato, calci d’angolo: 2-8



Bra: 1 Bonofiglio, 4 Rossi, 5 Barale, 6 Bettati, 7 Gonella (16 De Santi), 9 Giglio, 10 Tettamanti (14 Brancato), 17 Casolla (13 Leo), 21 Tuzza (20 Vergnano), 23 Quitadamo, 24 Massucco (11 Petracca). All. Daidola

A disp.: 12 Reinaudo, 15 Bosio, 25 Manuali



Sanremese: 1 Manis, 15 Montanaro (3 Anzaghi), 4 Bregliano, 6 Castaldo (19 Lo Bosco), 24 Sadek, 16 Taddei, 26 Rotulo, 8 Spinosa, 10 Molino, 7 Gagliardi (27 Scalzi), 11 Calderone (2 Giubilato). All. Lupo

A disp.: 22 Morelli, 13 Minasso, 17 Ciotoli, 29 Guida, 30 Acampora



Arbitro: Sig. Giuseppe Rispoli (Locri)

Assistenti: 1° Sig. Davide Mongiovì (Agrigento); 2° Sig. Piero Cumbo (Agrigento)