Cantatore saluta la Fezzanese

La Spezia - Cessione di un certo peso in casa Fezzanese con Francesco Cantatore che ha chiesto di lasciare la rosa di mister Sabatini ed è stato accontentato. Il jolly di centrocampo classe '93, che può agire anche da esterno offensivo, lascia la squadra di Fezzano per accasarsi alla Lavagnese, una delle dirette concorrenti alla salvezza per i "Verdi". Saluta la Fezzanese dopo una stagione e mezza e dopo aver disputato 32 partite e siglato 4 gol in campionato, oltre a due reti messe a segno in Coppa Italia.



In carriera ha vestito anche le maglie di Savona, Ligorna, Rapallo, Viareggio e Novese.