Calciomercato, un rinforzo importante per il Sestri Levante

Arriva dalla Serie C un centrocampista che la scorsa stagione ha contribuito con cinque reti alla vittoria del Torneo di Serie B d san partendei ceramisti

Sestri Levante - Nuovo importante rinforzo per la mediana del Sestri Levante. Nella serata di ieri i “Corsari” hanno ufficializzato l’ingaggio di è Guido Bennati, classe '94, centrocampista. In passato ha militato in Lega PRO con Poggibonsi e Pontedera e nelle ultime stagioni ha vestito la casacca dell'Albissola, contribuendo alla scalata dalla Promozione alla Serie C. Lo scorso anno ha collezionato in serie D 21 presenze mettendo a segno 5 reti.