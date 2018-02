Calciomercato, un giovanissimo attaccante per il Seravezza

Arriva dai "marmiferi" della Carrarese, ma nella scorsa stagione ha vestito la maglia degli Under 17 dello Spezia Calcio

Seravezza - Rinforzo di mercato anche per il Seravezza Pozzi che si assicura un giovane attaccante. Come annunciato dalla stessa società verde azzurra si tratta di Galloni Sebastiano, fuori quota molto giovane essendo un classe 2000. Arriva dalla Carrarese, ma la scorsa stagione ha vestito la maglia dello Spezia Calcio e in passato lo si ricorda anche con il Marina La Portuale. La squadra di mister Vangioni ha battuto la forte concorrenza del Real Forte Querceta per il giocatore. Attaccante mancino che si può disimpegnare sia da prima che da seconda punta nella scorsa stagione con la maglia degli Under 17 aquilotti ha collezionato in totale 30 presenze e 7 reti.