Calciomercato, un giovane e talentuoso centrocampista per la Lavagnese

Lavagnese - Dopo El Khayari secondo colpo di mercato "invernale" per la Lavagnese. La squadra bianconera si assicura, con la formula del prestito, le prestazioni del talentuoso centrocampista fuori quota classe '99 Gianmarco Basso (nella foto in maglia giallorossa, ndr) ingaggiandolo dal Finale. Il centrocampista ha vestito per la maglia giallorossa in Eccellenza e per un campionato in Serie D con 18 presenze all'attivo, in seguito si è trasferito alla Virtus Entella vestendo la maglia della formazione Primavera in 11 occasioni e poi al Cuneo. Quest'estate il ritorno al "Borel" e ora il passaggio a Lavagna.