Calciomercato, un francese per il centrocampo dello Stresa

I "blues", impegnati nella lotta per ottenere la salvezza, si assicurano un rinforzo classe '94 per la mediana di mister Colombo

Stresa - Nuovo rinforzo per lo Stresa, neo promossa formazione del Girone A di Serie D in lotta per la salvezza. I "blues" hanno infatti ufficializzato l'arrivo del centrocampista classe '94 Maxime Junca (nella foto la presentazione del giocatore, ndr). Il giocatore è cresciuto nel settore giovanile dello Sporting Toulon società appartenente alla cat. National Francia (la nostra serie C). Per un anno gioca nel Hyérs, sempre in categoria National per poi ritornare allo Sporting Toulon. In Italia Maxime ha giocato in Serie D con la maglia della Palmese. “Sono felice di essere, qui, la società, i compagni e lo staff tecnico mi hanno fatto subito sentire a casa." - le sue prime parole al sito ufficiale del suo nuovo club - "Sono pronto a giocare e a lottare con i miei compagni per ottenere l’obiettivo della salvezza. Noi ci crediamo e fino all’ultimo combatteremo per questo traguardo."