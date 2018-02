Calciomercato, un difensore ex Recco per la Rignanese

Classe '94, arriva in bianco verde da svincolato per portare un po' di esperienza ad una rosa dall'età media giovanissima con l'obbiettivo di mantenere la categoria

Rignano sull'Arno - Nuovo rinforzo per la Rignanese, giovanissima formazione impegnata nella lotta salvezza nel Girone E di Serie D. La squadra biancoverde ha infatti comunicato quest'oggi di aver ingaggiato il difensore Cardarelli Lorenzo. Attualmente in regime di svincolo, nell'ultima stagione era sceso in campo in 11 occasioni vestendo la maglia dello Sporting Recco non riuscendo però ad ottenere la salvezza con la società reccolina. In precedenza lo si ricorda per un biennio al Tuttocuoio tra Serie D e Serie C1 con complessive 41 presenze ed 1 rete, in seguito sempre in Serie D ha vestito le maglie di Colligiana e Gavorrano per ulteriori 17 presenze e 1 gol. Ora va a rinforzare la rosa di mister Guarducci per cercare di portare un po' d'esperienza in una compagine davvero molto giovane.