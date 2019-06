Calciomercato, un arrivo e una partenza per la Sanremese

Sanremo - Ennesimo botto di mercato per la Sanremese. Come anticipato lo scorso Lunedì nella nostra rubrica di calciomercato i matuziani hanno infatti ufficializzato l'arrivo del centrocampista classe '95 Fenati Giovanni in arrivo dal Real Forte Querceta ed ex Savona. Nato a Genova il 16 settembre 1995, Fenati è il classico centrocampista centrale. Cresciuto nelle giovanili della Sampdoria (nella foto, ndr), ha esordito in C con la maglia della Lucchese e poi ha giocato sempre in D con Padova, Poggibonsi, Savona, Massese e Fabriano. Nell’ultimo campionato è stato prima a Savona, dove ha collezionato 14 presenze, e poi da dicembre è passato al Real Forte Querceta, con cui è sceso in campo 16 volte e ha realizzato anche un gol.



Dolorosa partenza invece per la Sanremese sempre nel reparto mediano è quella di Marco Spinosa con il forte centrocampista con il vizio del gol che ha comunicato alla dirigenza matuziana di attendere una chiamata dalla categoria superiore per provare a cimentarsi nel calcio professionistico.



G.L.