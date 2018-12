Calciomercato, rescissione tra la Sanremese e Fall

Il forte attaccante senegalese era arrivato in maglia matuziana questa estate dalla Caronnese

Sanremo - Rescissione consensuale tra la Sanremese e il forte attaccante senegalese classe '91 Ameth Fall. Il giocatore era arrivato questa estate in maglia matuziana, con cui ha collezionato 14 presenze e 4 reti, dalla Caronnese. In Serie D ha vestito anche la maglia del Como, mentre in Serie C lo si ricorda per le esperienze con Lecco, Bellaria Igea Marina, Rimini, Barletta, Fidelis Andria e Ischia Isolaverde per complessive 205 presenze e 49 reti all'attivo. Il calciatore è ora libero di accasarsi in altra società, mentre il sodalizio matuziano provvederà a sostituirlo sul mercato degli svincolati o, da Gennaio, all'apertura delle liste dei professionisti.