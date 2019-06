Calciomercato, primo colpo per il Bra

Bra - Primo innesto ufficiale in vista della prossima stagione per l'A.C. Bra. Il sodalizio piemontes si è infatti assicurato le prestazioni del forte attaccante Sarr Michel prelevandolo dall'Arconatese. Senegalese, classe '87, può disimpegnarsi sia da esterno offensivo che da punta centrale. "Ho giocato tante volte contro il Bra. Mi ha sempre colpito per l'organizzazione, la vicinanza delle persone, l'atmosfera." - dichiara lo stesso Sarr al sito ufficiale dei giallorossi - "Sono stato affascinato dal progetto. Con l'Arconatese ho chiuso positivamente la stagione, centrando la salvezza ai play-out. Si chiude un capitolo e se ne apre un altro, per me. Il Bra ha sempre giocato un buon calcio, non vedo l'ora di cominciare questa nuova avventura." Undici le reti messe a segno lo scorso campionato con gli oro - blu con cui ha ottenuto la salvezza ai Play - Out contro il Sestri Levante. In precedenza lo si ricorda per le esperienze con Inveruno, un biennio da 26 reti complessive, e a Gozzano con 8 gol all'attivo in rossoblu. A livello giovanile ha vestito la maglia della Primavera dell'A.C. Milan. Sempre per l'attacco di mister Daidola importante la conferma del bomber D'Antoni.



G.L.