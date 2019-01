Calciomercato, poker di rinforzi in casa Sanremese

I matuziani inaugurano la sessione invernale di mercato dei professionisti con un ex Avellino e tre "under" dai Settori Giovanili di Lecce, Livorno e Ajaccio

Sanremo - Si apre domani mercato dei professionisti e la Sanremese, che insegue la capolista Lecco, è subito protagonista con un gran poker di arrivi. I matuziani inaugurano il nuovo anno facendo arrivare alla corte di mister Lupo tre “under” come Morelli, Guida e Allione oltre al centrocampista classe ’89 Acampora.



Gennaro Acampora è una vecchia conoscenza del calcio nostrano avendo militato per due anni nell’Argentina in Serie D collezionando 44 presenze prima di trasferirsi al Pavia. Ha disputato la prima parte di stagione con l’Avellino (Girone G) con 15 gare all’attivo. In carriera, tra C e D, ha vestito le maglie di: Sant’Antonio Abate, Matera, Pianura, Isola Liri, Turris, Potenza, Real SM Hyria, Ascoli, Paganese, Monza, Olympia Agnonese, Picerno e Ischia Isolaverde (nella foto, ndr). Per lui anche un’esperienza in Spagna, nel 2014, con il Buelna.

Per quanto riguarda gli "under" a Sanremo arriva dal Lecce il portiere classe ’99 Andrea Morelli che, nonostante la giovane età, ha già all’attivo 40 presenze in Serie D con le maglie di Altamura e Vastese. Raggiunto l’accordo anche per il difensore centrale classe 2000 Simone Guida, reduce dalle esperienze con il settore giovanile dell’Entella prima e del Livorno poi. Per Guida si tratta di un ritorno al biancoazzurro “di famiglia”. Il padre Cisco, infatti, vestì la maglia biancoazzurra in C2 nella stagione 2004/2005 collezionando 24 presenze. E, infine, vestirà la maglia della Sanremese anche il terzino francese classe 2000 Maxime Allione proveniente dall’AC Ajaccio.