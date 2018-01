Calciomercato, per il Montecatini un altro rinforzo

Il Direttore Generale Giovannini chiude per portare in bianco azzurro un centrocampista ex Nuorese, Savona e Pisa

Montecatini - Nel tentativo di ottenere la salvezza nel Girone E di Serie D si rinforza ulteriormente il Montecatini Calcio che ha ufficializzato l'arrivo del centrocampista Melis Alberto. Il giocatore, classe '93, è cresciuto nel settore giovanile del Cagliari (34 presenze in Primavera) per poi passare a vestire le maglie di Savona, Aprilia per 22 gettoni di presenza complessivi. In Serie D invece lo si ricorda per le esperienze con Agropoli (36 presenze e 1 rete), Grosseto (1 presenza) e le quattro presenze di questo inizio di stagione con la maglia della Nuorese. Il D.g. Giovannini affida a lui quindi le chiavi del centrocampo "termale" per riuscire a risalire la china di una classifica che vede i bianco azzurri terzultimi a quota 10 punti. Il giocatore sarà già a disposizione per la ripresa del campionato domani contro la Lavagnese.