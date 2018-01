Calciomercato, nuovo terzino per il Real Forte Querceta

Arriva in prestito dal Pisa, ma aveva iniziato la stagione nel Ponsacco. La scorsa domenica ha affrontato proprio da avversario i suoi nuovi compagni di squadra

Forte dei Marmi - Nuovo innesto per il Real Forte Querceta che si assicura il terzino fuori quota classe '99 Federico Bertoni prelevandolo in prestito dal Pisa (nella foto tratta da Mondo Primavera, N.d.r.). Il giocatore aveva iniziato la stagione con il Ponsacco capolista del Girone E totalizzando cinque presenze. La scorsa stagione con la formazione Primavera nerazzurra furono invece 24 i gettoni di presenza a suo attivo. Una curiosità: il giocatore, nativo di Varese, la scorsa domenica era in panchina proprio con il Ponsacco che ha subito in rimonta la prima sconfitta della sua incredibile stagione proprio ad opera del Real Forte Querceta. Il giocatore dovrebbe già essere a disposizione di mister Buglio per la partita di domani al "Necchi Balloni" contro la Lavagnese. Nella squadra di Forte dei Marmi dovrà battere la concorrenza del forte terzino Mastino, arrivato quest'estate in prestito dal Cagliari, sta facendo veramente molto bene proponendosi come uno dei terzini migliori del girone.