Calciomercato, la Fezzanese tessera il giovane Dell'Amico

Portovenere - Nuovo rinforzo per la Fezzanese di mister Sabatini che, approfittando dell'apertura del calciomercato invernale dei professionisti, preleva con la formula del prestito un giovane centrocampista fuori quota classe 2000 dallo Spezia Calcio. Si tratta di Dell'Amico Filippo centrale di centrocampo nativo di Carrara e reduce da una prima parte di stagione al Savona con cui ha messo a referto 4 presenze tra Serie D e Coppa Italia di Serie D. "Sono molto contento di essere entrato a far parte di questa squadra." - le sue prime parole al sito ufficiale della sua nuova Società www.fezzanese.it - "Ringrazio la Società e il mister per l'opportunità concessami, da parte mia metterò tutto me stesso per aiutare il gruppo e ripagare la fiducia che mi è stata data. Forza Verdi!" A livello giovanile Dell'Amico indossa per quattro stagioni la maglia della Fiorentina per poi trasferirsi allo Spezia Calcio. Con gli aquilotti approda prima all'Under 17 con cui mette a referto 21 presenze e 1 rete e poi esordisce in Primavera dove totalizzerà 9 presenze prima di passare al Savona, ora per lui si aprono le porte dell'avventura in maglia "Verde".