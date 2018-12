Calciomercato, la Fezzanese opera due svincoli

Salutano la rosa di mister Sabatini due difensori fuori quota che erano arrivati nella sessione estiva di calciomercato

Portovenere - Due svincoli operati dalla Fezzanese nell'ultimo giorno della sessione invernale dei trasferimenti. Lasciano la rosa di mister Sabatini i terzini sinistri Federico Stella, classe '99, e Andrea Bertora, classe '98, che in maglia "Verde" hanno totalizzato rispettivamente 7 e 6 presenze in questa prima parte di stagione. Entrambi arrivati nella sessione estiva di calciomercato, Stella proveniva dal Valdivara 5 Terre, formazione di Eccellenza della Liguria dove aveva trascorso gli ultimi due campionati. Per Bertora, dopo il Settore Giovanile con la maglia della Sampdoria con cui militò anche nella Primavera blucerchiata, si ricordano anche le esperienze con Trino, Verbania, Sanremese e Lavagnese per complessive 31 presenze e 1 rete in Serie D.