Calciomercato, il Seregno ufficializza Andrea Baudi

Come anticipato ieri nella mattinata da Calcio Spezzino il "Mago" lascia la Fezzanese dopo otto stagioni e si trasferisce nell'ambizioso club lombardo che punta al salto in Serie C

La Spezia - Anche per chi non lo credeva possibile ora è tutto vero. Come da anticipazioni fornite ieri da Calcio Spezzino il Seregno, ambizioso club lombardo di Serie D che nella stagione 2019/2020 punterà senza mezzi termini al salto in Serie C, ha ufficializzato nella tarda serata di ieri l'ingaggio del forte fantasista spezzino Andrea Baudi. Il "Mago", classe '87, lascia così la Fezzanese dopo otto stagioni condite da numerosi successi che lo hanno visto imporsi come capitano e simbolo dei "Verdi" del Presidente Arnaldo Stradini. Due promozioni e due salvezze in Serie D, una Coppa Italia di Eccellenza, due titoli di capocannoniere dell'Eccellenza ligure, 144 reti complessive che ne fanno il secondo miglior marcatore della storia del sodalizio di Fezzano e l'ultima incredibile stagione chiusa come vice capocannoniere del Girone A di Serie D con 21 reti all'attivo e 23 complessive considerando la Coppa Italia. Questo lo stringato comunicato della sua nuova società in attesa delle foto ufficiali.



"Andrea Baudi, con 21 gol nella passata stagione e vice-campione della classifica marcatori nel girone A, approderà a Seregno per la prossima stagione."