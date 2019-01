Calciomercato, il Savona ufficializza un centrocampista

Si tratta del figlio del trainer degli "Striscioni" Grandoni ed è in arrivo dal Viareggio

Savona - Nuovo rinforzo per il Savona Fbc terza forza del Girone A di Serie D che dopo la vittoria di ieri in casa del fanalino di coda Borgaro Nobis si coccola l'ingaggio di Mattia Grandoni, centrocampista fuori quota classe '99 e figlio del tecnico degli "Striscioni" Alessandro Grandoni. Il giocatore aveva iniziato la stagione nelle fila del Viareggio nel Girone E di Serie D. Cresciuto nelle giovanili di Fiorentina e Pisa, con i nero azzurri 17 le presenze in Primavera, ha avuto esperienze in Serie D anche con le maglie di Massese e Colligiana per un totale di ulteriori 17 presenze. Ora per lui si aprono le porte del "Bacigalupo" per un'esperienza sotto la guida del padre allenatore.