Calciomercato, il Montecatini piazza il colpo Fall

Arriva nella rosa dei "termali" la forte mezzala senegalese. Insieme a lui, dalla Serie B di Malta, è fatta anche per un difensore dal gran fisico

Montecatini - Nuovi colpi di mercato per il Montecatini Calcio che continua a rinforzarsi con l'obiettivo di ottenere la salvezza nel girone E di Serie D. Arriva nella rosa dei "termali" il centrocampista classe '95 Maissa Fall El Hadji. Il centrocampista senegalese è reduce da una prima parte di stagione con 9 presenze e 1 rete all'attivo con la maglia della Lavagnese. Nello scorso torneo si era messo in luce con la casacca del Ponsacco totalizzando 21 presenze e 3 marcature, mentre ancora in precedenza lo si ricorda alla Colligiana con 23 presenze e 5 reti. Mezzala dal grande fisico porterà dinamismo e qualche rete agli aironi bianco azzurri. Insieme a lui il difensore classe '91 Gabrieli Leonardo dal gran fisico (187 cm. di altezza per 83 Kg. di peso forma). Reduce dall'esperienza nella Serie B maltese con il Sirens (20 presenze e 2 reti), lo si ricorda anche nella Serie A del massimo campionato di Malta con la maglia Qormi (11 presenze), mentre in Italia ha militato in Serie C2 con Sangiovannese e Colligiana e in Serie D con il Montevarchi e in Eccellenza con l'Alghero.