Calciomercato, il Lecco tessera un ex Sanremese

Dopo che i matuziani avevano accolto l'ex lecchese Lella fa il percorso inverso l'attaccante Ameth Fall che torna a vestire la maglia della capolista

Lecco - Colpo di mercato per il Lecco Calcio che si assicura un attaccante in regime di svincolo. Come era successo alla Sanremese con l'arrivo dell'ex lecchese Lella ora tocca alla capolista del Girone A accogliere, o meglio ri - accogliere visto che si tratta di un ritorno, un ex attaccante matuziano. Stiamo ovviamente parlando di Ameth Fall che dopo lo svincolo con il sodalizio di Sanremo si accasa nella rosa della capolista. Fall esordisce nel mondo dei professionisti in C2 con il Bellaria Igea Marina nell’estate 2010, per poi passare proprio alla Calcio Lecco nel gennaio 2011 dove mette a referto 8 presenze e 3 reti. In bluceleste gioca da protagonista la stagione successiva, quella del Centenario, collezionando nel 2011/12 32 presenze e 4 reti in campionato. Ameth l’anno successivo torna a vestire i colori del Bellaria, passando poi nel 2013/14 al Rimini, sempre in C2, con 32 partite giocate e 11 gol. Seguono le stagioni con il Barletta, l’Ischia Isolaverde, di nuovo con il Rimini e con il Fidelis Andria in C. Nel 2017/18 il trasferimento sull’altra sponda del lago, a Como, in Serie D e poi da gennaio 2018 alla Caronnese, prima del suo approdo a stagione in corso quest’anno a Sanremo. Ora, Ameth ritorna a vestire i colori blucelesti e a giocare di nuovo al Rigamonti-Ceppi, che lo ha visto come avversario nel big match contro la sua ex formazione ligure l’8 dicembre scorso.