Calciomercato, due arrivi "under" per il Casale

La squadra di mister Buglio, quarta in classifica, accoglie nella rosa nero stellata due giovani rispettivamente classi 2001 e 2000

Casale Monferrato - Non sta a guardare neanche il Casale quarta forza del Girone A di Serie D che si rinforza a sua volta tesserando due giovani calciatori fuori quota. Arrivano a vestire la maglia nero stellata Antonio Pinto, a titolo definitivo, e con la formula del prestito Lorenzo Brugni. Pinto, difensore centrale classe 2001 proviene dall’Alessandria, mentre Brugni, centrocampista classe 2000 sempre di proprietà dell’Alessandria, nella prima parte di stagione era in forza alla Sanremese. I due neo tesserati hanno già partecipato a qualche sessione di allenamento con la Prima Squadra e saranno a disposizione di mister Buglio a partite dalla prossima giornata.

“Sono molto contento. Vedo Casale come una grande opportunità di crescita perché avrò la possibilità di allenarmi con i più grandi. Mi trovo già bene con il gruppo e spero di trovare spazio.” - afferma Pinto al momento della firma - “Mi ispiro a Gattuso, anche se non faceva il mio ruolo. Lo stimo sia come giocatore che come persona. Penso che le cose vadano meritate e mi rivedo caratterialmente in lui.” Gli fa eco il neo compagno di squadra Brugnio che dichiara: "Casale è una grande piazza e sono certo che sarà una tappa importante della mia crescita. L’ho vissuta da avversario e so che si tratta di una società con tifosi che si fanno sentire e che danno l’anima per la squadra. Ho trovato un gruppo molto unito e affiatato, grazie anche al periodo positivo che si sta vivendo. Ho aspettative importanti e vengo a Casale per fare bene, partita dopo partita."