Calciomercato, doppio rinforzo per il Real Forte Querceta

Dalla Primavera dello Spezia Calcio arriva il colombiano Posenato ('99), mentre per la difesa ecco un ex Pisa

Forte dei Marmi - Con l'apertura delle liste di trasferimento per i professionisti il mercato di Serie D ha preso nuova linfa e molte squadre stanno procedendo ad inserire giovani fuori quota nelle proprie rose. E' il caso del lanciato Real Forte Querceta con il sodalizio di Forte dei Marmi che ha ufficializzato una doppia operazione. Arriva alla corte di mister Buglio, in prestito dallo Spezia Calcio, Juan Alberto Posenato (nella foto tratta dalla pagina Fb I Ragazzi dello Spezia, N.d.r.) esterno o centrocampista classe '99 colombiano che vestiva la maglia della Primavera aquilotta. Nella sua nuova squadra Posenato ritroverà tanti ex aquilotti come Cauz (in procinto di passare al Parma nella prossima stagione, N.d.r.), Cito, Cecchetti e Fontana. Insieme a lui è fatta anche per un altro under classe '99 come Thomas Castellacci, difensore che la scorsa stagione ha militato nella Primavera del Pisa collezionando 21 presenze. Il giocatore può essere utilizzato anche a centrocampo.