Calciomercato, colpo argentino per l´Albissola

Mister Fossati ritrova un giocatore che aveva già avuto alle sue dipendenze al Vado. In Serie D per lui 446 presenze e 39 reti all'attivo

Albissola Marina - Mister Fossati ritrova un suo ex giocatore nella rosa "ceramista". Arriva a vestire la maglia dell'Albissola il duttile difensore argentino classe '83 Pablo Andrés Garbini che aveva iniziato la stagione in Eccellenza piemontese con la maglia del Fenegrò. Il giocatore era già stato alle dipendenze di Fossati nel campionato 2015/2016 quando venne acquistato dal Vado nel mese di Gennaio totalizzando 19 presenze e 1 rete, anche se alla fine la squadra rossoblu retrocesse al Play - Out del "Chittolina" contro gli spezzini della Fezzanese (in panchina non vi era più Fossati, ma il duo Battiston - Sciutto, N.d.r.). Nello scorso campionato lo si ricorda nel Girone A di Serie D con la maglia della Pro Patria (nella foto, N.d.r.) con 26 presenze e 2 reti all'attivo. In Italia in Serie D ha totalizzato in totale 446 presenze con 39 reti all'attivo vestendo maglie quali quelle di Chioggia, Paganese, Montebelluna, Sanvitese, Pordenone, Delta Porto Tolle, Marano, Sorrento, Delta Calcio Rovigo e appunto Vado e Pro Patria. Il giocatore, oltre che al centro della difesa, venne utilizzato nella sua esperienza in rossoblu anche da mediano davanti alla retroguardia.